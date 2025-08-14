صنع الله إبراهيم .. أيقونة السرد العربي وأحد أبرز رواده

تصدر اسم الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب إعلان وزارة الثقافة الأربعاء، رحيله عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

رحيل أحد أعمدة السرد العربي

وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، في بيان نعيه، إن الراحل "أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وتميزت أعماله بعمق الرؤية والتزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، ليشكل نموذجا للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي".

بيئة ثقافية غنية

وكان الكاتب الراحل يعاني من نزيف في المعدة قبل وفاته، وهو من مواليد القاهرة عام 1937، حيث نشأ في بيئة ثقافية غنية، تأثر فيها بوالده الذي كان "حكاء بارعا" وصاحب مكتبة حافلة بالأعمال العالمية والإصدارات الحديثة.

درس صنع الله إبراهيم الحقوق، لكنه انصرف مبكرًا إلى العمل السياسي والصحفي، فانضم إلى تيار اليسار، وعمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم مراسلا بالقسم العربي لوكالة الأنباء الألمانية (أدن) في برلين الشرقية، قبل أن يسافر إلى موسكو لدراسة التصوير السينمائي.

مؤلفات فى ذاكرة المصريين

عاد إلى مصر عام 1974، وقرر التفرغ للكتابة والترجمة، لتتحول بعض أعماله لاحقا إلى أعمال تلفزيونية وسينمائية.

ومن أبرز مؤلفات صنع الله ابراهيم: تلك الرائحة، نجمة أغسطس، اللجنة، أمريكانلي، برلين 69، بيروت بيروت، شرف، وذات.

جوائز عدة فى مسيرة صنع الله ابراهيم

نال خلال مسيرته العديد من الجوائز، بينها جائزة مؤسسة سلطان العويس الثقافية، وجائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر عام 2004، وجائزة كفافيس للأدب عام 2017.

كما أثار جدلا واسعا عام 2003 حين رفض تسلم جائزة "ملتقى القاهرة للإبداع الروائي العربي" اعتراضا على سياسات الحكومة آنذاك.

ارتبطت أعمال صنع الله إبراهيم بسيرته الشخصية وتاريخ مصر السياسي، حيث جمع في نصوصه بين السرد التخييلي والتوثيق، ليظل واحدا من أكثر الكتاب تأثيرا في الأدب العربي المعاصر.