توافد أسرة ومحبي الأديب الراحل صنع الله إبراهيم على مسجد آل رشدان استعدادا لصلاة الجنازة

بدأ أفراد أسرة ومحبي الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم، في التوافد على مسجد آل رشدان استعدادا لصلاة الجنازة.

وودعت الأوساط الأدبية والثقافية، اليوم الكاتب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 88 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا إبداعيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الأدب العربي.

برحيله، تخسر الثقافة المصرية صوتًا حرًا ظل وفيًّا لقضايا مجتمعه، وشاهدًا صادقًا على تحولات مصر السياسية والاجتماعية لعقود طويلة.

ونعت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي، عبر صفحتها على “فيسبوك”، الروائي القدير صنع الله إبراهيم.

وقال البيان: "نقابة المهن السينمائية تنعى الأديب الكبير صُنع الله إبراهيم.. «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» "صدق الله العظيم".

ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأديب الكبير صُنع الله إبراهيم، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".