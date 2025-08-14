الميكروويف أم الفرن الكهربائى أقل استهلاكا للكهرباء ؟

الميكروويف أم الفرن الكهربائى أقل استهلاك للكهرباء" سؤال يتردد لدى العديد من المواطنين الذين يرغبون فى خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يعتمد استهلاك الأجهزة على قدرة الجهاز وساعات التشغيل ونوع الجهاز من حيث توفير الطاقة وماركة الجهاز، وبالتالي سيتم عرض مزايا كل جهاز في حالة توافره بالمنزل والاستخدام الامثل لهذا الجهاز.



وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء :

١-التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن الكهربائى

٢-يفضل استخدام الأوانى المصنعة من الزجاج أو البورسيلين للحصول على نتائج أفضل و استهلاك كهرباء أقل .

- مميزات الميكرويف التى تساعد على خفض قيمة الفاتورة وهى كالاتي:

١- يتميز الميكروويف ان فترة استخدامه دقائق قليلة و التسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز

جيدة و عمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل الاعتماد على الميكروويف فى تسخين الأطعمة بالمنازل بدﻻ من الاعتماد على الفرن الكهربائي ، وذلك لخفض قيمة الفاتورة.