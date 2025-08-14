الأهلي يتقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي سيف زاهر عن طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. الأهلي يقرر التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز.

الأهلي يستعد لمواجهة فاركو

يترقب فريق الكرة بالنادي الأهلي موقعة فاركو المقرر انطلاقها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، في استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي اللقاء بعد تعادل الفريق في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، في مباراة شهدت أخطاء فنية يأمل الجهاز الفني في تصحيحها قبل المواجهة المقبلة.

ريبيرو يسعى لتصحيح المسار

الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، يضع تركيزه على علاج السلبيات التي ظهرت في المباراة الماضية، خصوصًا على صعيد التمركز الدفاعي وإنهاء الهجمات.

المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، يدرك أهمية تحقيق الفوز في هذه المرحلة المبكرة من الموسم لتعزيز الثقة بينه وبين اللاعبين والجماهير.