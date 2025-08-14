7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

أصدر الرئيس السيسي تكليفات مهمة تهدف إلى حماية التراث الإعلامي المصري، ووجه برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية لتحويلها إلى وسائط رقمية.

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.

ضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.

إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وجه كذلك بالمضي قدماً في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، وذلك من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964.

7 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي

-تحويل تراث الإذاعة والتلفزيون لوسائط رقمية

-إنشاء منصة رقمية بالهيئة الوطنية للإعلام

-تحويل الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية لنسخ رقمية

-استثمار المحتوى الإعلامي في المنصة الجديدة

-إعداد موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم

-حفظ تراث القراء والمبتهلين في الإذاعة

-حماية البرامج التاريخية لإذاعة القرآن الكريم

-الهيئة الوطنية تتولى إنشاء المنصة الرقمية

