مصدر ينفي استبعاد لاعب الزمالك أمام المقاولون العرب

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك وجود أي قرار باستبعاد المهاجم الأنجولي شيكوبانزا من قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها بعد غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن الأمر اقتصر على توقيع عقوبة مالية على اللاعب، عقب ما بدر منه في مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، والتي أبدى خلالها عدم رضاه عن استبداله في الشوط الثاني لصالح الفلسطيني آدم كايد، دون ارتكاب أي تصرفات سلبية أو تجاوزات.

وأضاف أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، اعتبر الأمر شأنًا داخليًا، مؤكدًا أن الجهاز الفني يحتاج إلى خدمات شيكوبانزا، وسيكون اللاعب حاضرًا في لقاء المقاولون العرب المقبل.