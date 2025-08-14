البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا أولوجيوس رئيس "الدير الأبيض"

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض).

وعرض نيافته خلال اللقاء عددًا من الملفات الخاصة بالدير.

كما استقبل اليوم، قداسته نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، بمحافظة أسيوط، حيث استشار قداسة البابا في بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية.

وكان استقبل قداسة البابا تواضروس الأسبوع الماضي، المستشار خالد عبد الوهاب.

مساعد وزير العدل لقطاع شؤون الخبراء والطب الشرعي، وجاءت هذه الزيارة بغية التعارف، وتمنى له قداسة البابا التوفيق في عمله.