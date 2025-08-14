خالد الجابري: عملت على موسيقى فيلم درويش في وقت قياسي والنتيجة مبهرة

أعرب الموسيقار خالد الجابري عن فخرة بالنتيجة التي خرج بها فيلمه الجديد “درويش” والذي يقدم خلاله الموسيقى التصويرية في تعاونه الأول مع المخرج وليد الحلفواي.



وقال الجابري في تصريحات خاصة: عملت على موسيقى الفيلم في وقت قياسي، بالرغم من التحديات التي كانت تتمثل في خصوصية الموضوع والفترة الزمنية التي تدور بها الأحداث، وسعيد بالتواجد مع فريق عمل محترف من المواهب.



كما أن الإطار الزمني يعود بنا إلى الحقبة الأربعينية من القرن الماضي، ويُضفي على الأحداث لمسة من الدفء التاريخي المختلط بحماس المغامرة.



خالد الجابري تألق مؤخرا بموسيقى مسلسل “ولاد الشمس” واستحق عنها جائزة لجنة التحكيم في موسم دراما رمضان الماضي ضمن جوائز راديو انرجي.





فيلم درويش من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، بالإضافة إلى أحمد عبد الوهاب وإسلام حافظ والعديد من الوجوه الفنية المتميزة.



في مصر، انطلقت عروض "درويش" في 13 أغسطس 2025، يليها الانطلاق عبر الوطن العربي بدءًا من 18 أغسطس بالسعودية في الرياض و جدة وباقي الدول العربية.



الفيلم هو التعاون الثامن بين عمرو يوسف ودينا الشربيني، بعد رحلة بدأت عام 2011 واستمرت في أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا، أخرها فيلم "شقو" بموسم عيد الفطر الماضي.