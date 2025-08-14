بوتين يتوقع مناقشة واشنطن معاهدة "ستارت"مع موسكو

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع القيادة العليا وإدارة الرئاسة ومجلس الوزراء عشية قمّته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأنه أشاد بجهود واشنطن للتسوية بحسب ما أعلن عنه الكرملين .



وذكر بوتين خلال إجتماعة : "نجتمع اليوم لإطلاعكم على سير العملية التفاوضية حول الأزمة الأوكرانية، وسير المفاوضات الثنائية مع الوفد الأوكراني. على أي حال الكثير من الحاضرين على اطلاع وسأخبركم بالتفاصيل لاحقا... هذا أولا".

وقال ايضا : "سأطلعكم على المرحلة التي وصلنا إليها مع الإدارة الأمريكية التي تبذل من وجهة نظري جهودا حثيثة وصادقة لوقف القتال، وإنهاء الأزمة والوصول إلى اتفاقات ترضي جميع أطراف النزاع، وخلق الظروف اللازمة للسلام الدائم بين بلدينا".

كما لم يستبعد بوتين أن تكون المرحلة التالية من الاتصالات مع الولايات المتحدة حول معاهدة "ستارت" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.