زيلينسكي في برلين لبحث ملف أوكرانيا قبيل اجتماع ترامب – بوتين

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الأوروبيين بشأن الحرب في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم أن زيلينسكي عقد اجتماعًا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث ناقشا تطورات الصراع مع روسيا وسبل الدفع نحو تسوية سلمية. ومن المقرر أن يشارك الجانبان لاحقًا في مؤتمر عبر تقنية الفيديو يضم عددًا من قادة الدول الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميرتس، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن يتصدر ملف وقف إطلاق النار جدول أعمال القمة المرتقبة في ألاسكا بعد غد الجمعة، والتي ستجمع الرئيسين ترامب وبوتين.

وأكد أن أي خطوات إيجابية في هذا الاتجاه ستشكل أساسًا لبدء حوار أكثر شمولًا حول مستقبل المناطق المتنازع عليها.

كما أشار المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية إلى أن زيلينسكي سيشارك اليوم في اجتماع عبر الإنترنت لتحالف "الراغبين" الداعم لأوكرانيا، والذي يضم دولًا أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة، بهدف توحيد المواقف قبل اللقاء الأمريكي – الروسي المرتقب.

تأتي زيارة زيلينسكي في وقت يشهد فيه الملف الأوكراني حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، وسط توقعات بأن يشكل اجتماع ألاسكا محطة حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النزاع.