القبض على طالب تعدى على آخرين بالسب بمواقع التواصل



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخرين بالسب عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالها أصحاب تلك الحسابات من (أحد الأشخاص) لإعتياده التعدى عليهم بالسب من خلال تعليقاته على منشوراتهم وقيامه بنشر صورة على حسابه أثناء حمله سلاح أبيض.

أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (طالب - مقيم بالشرقية)،وبحوزته (هاتف محمول ، سلاح أبيض "الظاهر بالصورة")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب تلك الوقائع بقصد اللهو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.