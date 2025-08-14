رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا تطلب الأمر سوف نعرف كيف نعمل مجددا في إيران وبكل قوة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إنه إذا تطلب الأمر سوف يعرف جيش الاحتلال الإسرائيلي كيف يعمل مجددا في إيران وبكل قوة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، علقت وزارة الخارجية الإيرانية علي تصريحات رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو حول خطة "إسرائيل الكبرى" بالقول إنها تمثل إعلانا عن "نية الكيان مواصلة الاستيلاء على أراضي الغير وانتهاك القانون الدولي".

وفي تصريحات له ، ذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن حديث رئيس وزراء الإحتلال المطلوب للعدالة بشأن ما يسمى بخطة "إسرائيل الكبرى" – تمثل إعلانا صريحا عن نية هذا الكيان في مواصلة الاستيلاء والتوسع على أراضي دول مستقلة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان وسوريا – مثالا صارخا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وقال بقائي أيضا “ اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بأنه يرى نفسه صاحب مهمة تاريخية وروحية لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات، يظهر بوضوح النية الفاشية لدى صانعي القرار في هذا الكيان للاعتداء على السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول المنطقة، والسيطرة على الدول الإسلامية”.