نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، قال إن إسرائيل تخوض حربا معقدة على ثماني جبهات، سبع منها ضد إيران ووكلائها في المنطقة، مؤكدا أن المعركة الحالية تهدف إلى إعادة "كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي".

وأكد نتنياهو في خطابه أن المعارك ضد حماس وحزب الله وإيران تجري ضمن تنسيق تام بين أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية، وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية، مشددًا على أن إسرائيل "إما أن تنتصر أو تقضى عليها"، على حد تعبيره.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته لن تتخلى عن هدف "تحقيق النصر على الأعداء" سواء بدعم المعارضة أو من دونها، مضيفا أن إسرائيل كانت القوة الوحيدة التي وقفت بوجه إيران، مؤكدا تقدير تل أبيب للدور الأمريكي في قصف المنشآت النووية الإيرانية.

وردا على اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، وصف نتنياهو تلك الاتهامات بأنها "زائفة"، لافتا إلى أن بلاده تعمل على زيادة عدد مراكز توزيع المساعدات الآمنة في القطاع إلى أربعة أضعاف، داعيا الدول للمشاركة في هذه الجهود.

كما أشار إلى وجود "حملات تشويه وأكاذيب وصور مفبركة" تستهدف إسرائيل، قائلا إن بعض الأمريكيين وقعوا ضحية لتلك الروايات، لكنه أثنى على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واصفا إياه بـ"الحليف العظيم".

وحذر نتنياهو من أن "بعض الجامعات الأمريكية باتت تتبنى فكر القضاء على إسرائيل"، في إشارة إلى تصاعد موجات الغضب والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الأوساط الأكاديمية في الولايات المتحدة.