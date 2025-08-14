تأهل الدنمارك والسويد لنصف نهائي مونديال اليد بعد الإطاحة بآيسلندا والنرويج

نجح منتخب الدنمارك للناشئين في قلب الطاولة علي نظيره منتخب ايسلندا والفوز بنتيجة 32/30 وحجز بطاقة التأهل الي نصف نهائي بطولة العالم تحت19 عاما التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة المجر والمانيا



وانهي منتخب ايسلندا الشوط الاول بنتيجة 17/12 قبل ان يعود منتخب الدنمارك في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 32/30 بعد مباراة قوية بين المنتخبين



تقاسم المنتخبين السيطرة علي مجريات اللقاء حيث تسيد منتخب ايسلندا الشوط الأول وانهي الشوط بفارق 5 اهداف ثم عاد منتخب الدنمارك في الشوط الثاني وانهي اللقاء بفارق هدفين



وفي مباراة ربع النهائي الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت فاز منتخب السويد على نظيره منتخب النرويج بنتيجة 35-34 في لقاء قوي ومتكافئ بين المنتخبين



انتهي الشوط الاول بتقدم النرويج على السويد بنتيجة 17-16 وعاد منتخب السويد في الشوط الثاني ويحجز بطاقة التأهل الي نصف النهائي وينتظر الفائز من مباراة مصر واسبانيا



وتمكنت 8 منتخبات من قطع بطاقة الدور ربع النهائي ، من المجموعة الأولى صعد السويد و المجر و من المجموعة الثانية إسبانيا و أيسلندا و من المجموعة الثالثة تأهلت ألمانيا و النرويج أما المجموعة الرابعة فصعدت الدنمارك ومصر .



وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.