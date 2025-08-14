قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
الرئيس السيسي يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
أملاك الدولة الخاصة وتعديل أحكام التعليم.. الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة
ميزانية مبدئية .. مصر تخصص 100 مليون دولار لدعم التنمية في دول حوض النيل
الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الصرف اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأهل الدنمارك والسويد لنصف نهائي مونديال اليد بعد الإطاحة بآيسلندا والنرويج

الدنمارك
الدنمارك
حسام الحارتي

نجح منتخب الدنمارك للناشئين في قلب الطاولة علي نظيره منتخب ايسلندا والفوز بنتيجة 32/30 وحجز بطاقة التأهل الي نصف نهائي بطولة العالم تحت19 عاما التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة  المجر والمانيا 


وانهي منتخب ايسلندا الشوط الاول بنتيجة 17/12 قبل ان يعود منتخب الدنمارك في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 32/30 بعد مباراة قوية بين المنتخبين 


تقاسم المنتخبين السيطرة علي مجريات اللقاء حيث تسيد منتخب ايسلندا الشوط الأول وانهي الشوط بفارق 5 اهداف ثم عاد منتخب الدنمارك في الشوط الثاني وانهي اللقاء بفارق هدفين 


وفي مباراة ربع النهائي الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت فاز منتخب السويد على  نظيره منتخب النرويج بنتيجة 35-34 في لقاء قوي ومتكافئ بين المنتخبين 


انتهي الشوط الاول بتقدم النرويج على السويد بنتيجة 17-16 وعاد منتخب السويد في الشوط الثاني ويحجز بطاقة التأهل الي نصف النهائي وينتظر الفائز من مباراة مصر واسبانيا 


وتمكنت 8 منتخبات من قطع بطاقة الدور ربع النهائي ، من المجموعة الأولى صعد السويد و المجر و من المجموعة الثانية إسبانيا و أيسلندا و من المجموعة الثالثة تأهلت ألمانيا و النرويج أما المجموعة الرابعة فصعدت  الدنمارك ومصر .


وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

منتخب الدنمارك بطولة العالم لليد بطولة اليد أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

القابضة لكهرباء مصر

القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط

ترشيحاتنا

مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية

إعلان تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح

سيامة كاهن جديد

سيامة كاهن جديد للخدمة في أمريكا على يد الأنبا بطرس

الدكتورة منا عوض

د. منال عوض تناقش مع القائمين على منظومة التفتيش البيئى مقترحات وآليات تطوير العمل والخطط المستقبلية

بالصور

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد