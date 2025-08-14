قواعد وإرشادات حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب بمهرجان العلمين الجديدة

يستعد مطرب الراب مروان بابلو لإحياء حفل مهرجان العلمين الجديدة، غدا الجمعة 15 أغسطس، مع الرابر ليجى سى وشهاب.

ويأتي حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب، في الليلة السادسة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد خمسة حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور).

بوستر حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

قواعد وإرشادات حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

تفتح البوابات الساعة 6 مساءً.

يرجي طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بـ تذكرتي ايفنت.

غير مسموح بدخول الأطفال اقل من ١٢ سنة.

غير مسموح بدخول المواد المشتعلة.

شروط الدخول

وقد أعلنت الشركة المنظمة عن الحفل على الشروط الخاصة للحضور ومن هذه التعليمات "لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات".

وروجت الصفحة الرسمية لتذكرتي عبر انستجرام ، ونشرت بوستر الحفل ليجي سي والذى من المقرر ان تقام يوم ١٥ اغسطس المقبل ، وجاءت بتعليق، “استعدوا لحفلة مش هتكرر لأول مرة فى مهرجان العلمين يوم 15 اغسطس بمشاركة مروان بابلو هيكون موجود وهيولع الحفلة عشان يبقي يوم ميتنسيش ”.

تفاصيل وأسعار تذاكر الحفل

وكشفت الجهة المنظمة لحفل ليجي سي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 عن أسعار التذاكر التي قسمتها إلى عدة فئات وجاءت كالاتي: الفئة الأولى تصل لـ 100 ألف جنيها، والفئة الثانية تصل 50 ألف جنيها، والفئة الثالثة تصل لـ 5 ألاف جنيها، والفئة الرابعة تصل لـ 1000 جنيها، والفئة الأخيرة لـ 600 جنيها.

ليجي سي

وليجي سي هو نطرب راب واسمه الحقيقي هو محمد أسامة عبد العظيم، ولد في مدينة طنطا، ومن أبرز أغنياته كلميني بالليل، وتروح لمين، وقابلني هناك.

مروان بابلو

وكان مغني الراب مروان بابلو حل ضيفا على برنامج AB talks مع أنس بوخش للحديث عن حياته الشخصية وتفاصيله.

ووصف مروان بابلو نفسه بأنه مراية للمجتمع الذي خرج منه والمحيط به، على قدر كاف من التعليم، وهو شخص هادئ ولكن بداخله الكثير من الزحمة في التفكير.

وكشف مروان بابلو سر اسمه، وقال إنه كان يحب الرسم في صغره وموهوب جدا، وأطلق عليه اسم “بيكاسو”، أسوة بالفنان الشهير “بابلو بيكاسو

يذكر ان مروان بابلو قد عاد بألبوم جديد “آخر قطعة فنية”، والذي يتضمن 12 أغنية متنوعة .