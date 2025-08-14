التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وزد

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين سيراميكا كليوباترا ومنافسه زد التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ وصلت لـ 65% مقابل 35% فقط لصالح زد .



وصل سيراميكا كليوباترا لمرمى زد في 12 مناسبة ولكن افتقد الدقة في التصويب بـ بتسديدتين فقط بين الثلاث خشبات أما زد وصل للمرمى في 10 مناسبات وسدد كرتين بشكل صحيح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة محمد شوقى يضم كلا من :

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع :على جلال ، محمد ربيعة ، أحمد كاستيلو ، أحمد طارق.

خط الوسط : ماتا ماجاسا ، أحمد الصغيرى ، مصطفى سعد ، أحمد عادل.

الهجوم : أحمد عاطف ، شادى حسين.