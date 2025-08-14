مجدي مرشد: مشروع إسرائيل الكبرى خيال .. والآمن القومي العربي خط أحمر

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن ما يروجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" خيال سياسي يفتقر إلى أي مقومات واقعية ويصطدم بسيادة عربية ومصرية راسخة، مشددًا على أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات للهروب من الأزمات الداخلية التي يواجهها الاحتلال.

وأضاف مرشد أن الشعوب العربية، أثبتت عبر التاريخ أنها قادرة على مواجهة أي مخططات توسعية، لافتًا إلى أن الأمن القومي العربي والمصري خط أحمر، وأن أي تهديد له سيواجه بتكاتف عربي وإسناد دولي قائم على مبادئ الشرعية الدولية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي خطوات تمس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن أوهام التوسع الإسرائيلي لن تصمد أمام إرادة الشعوب وقوة الحق التاريخي.