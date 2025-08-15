الأنبا سيداروس: أي إنسان مقبل على التوبة بصدق سيستجيب له الله ولن يتركه

أكد الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس المرج وعزبة النخل، أنه طالما يواجه الإنسان أي ضيق فان الله لن يتركه، مشيرا إلى أنه نعرف الإنسان السوي ، من خلال علاقته مع الله

وقال الأنبا سيداروس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أي إنسان مقبل على التوبة بصدق سيستجيب له الله ولن يتركه في الشدائد التي يتعرض لها ، مؤكدا أنه لو أن هناك أي شخص أخطأ وتاب فالله سيستجيب له.

وتابع الأسقف العام لكنائس المرج وعزبة النخل، أنه رأيت السيدة العدرا مريم وانبهرت من هذا المشهد، ودخلت في النوم ودخل الاطمئنان إلى قلبي وأكملت مشوار عملي في جنوب افريقيا.