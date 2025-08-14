قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد فؤاد سليم عن مشاركته في حرب أكتوبر: كنا رايحين نحرر أرضنا

هاني حسين

حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقال أحمد فؤاد سليم:" مدرس اللغة العربية في المرحلة الابتدائي  الخاصة بي كان سابق عصره وكان بيجي ومعه إكسسوارات ملابس عشان يلبس الشخصية اللي هيشرحها لينا ".

وتابع أحمد فؤاد سليم :" مع دخولي فترة الإعدادية بدأت أبحث عن فرق تمثيل  حتى دخلت معهد تمثيل ".

وأكمل  :" اشتغلت في مصانع الهيئة العربية للتصنيع ثم دخلت الجيش وقعد 5 سنوات في الجيش من 1968 وحتى 1974 عقب حرب أكتوبر ".

ولفت أحمد فؤاد سليم :" في حرب أكتوبر كنت في سلاح الدفاع الجوي وإحنا كنا رايحين نحرر أرضنا من العدو ". 
 

