وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
جدو: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة في بداية الدوري

رباب الهواري

أكد محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز يمثل أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي يظل فريقًا كبيرًا مهما كانت ظروفه الحالية. وأضاف أن حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري أمر ضروري، حتى وإن لم يظهر الأداء بالمستوى المطلوب.
 

صعوبة البدايات وأهمية النقاط
 

أوضح جدو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن البدايات دائمًا ما تكون صعبة على جميع الفرق، وهو ما ظهر بالفعل في نتائج الجولة الأولى، حيث واجهت معظم الأندية تحديات كبيرة في تحقيق الفوز. وشدد على أن الدوري طويل والمنافسة تمتد عبر موسم مليء بالبطولات، ما يجعل من المهم جمع النقاط منذ البداية وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف.
 

الملعب هو الفيصل في الأداء والنتائج

رفض جدو التعليق على الفوارق في القيمة التسويقية بين بيراميدز وكل من وادي دجلة والإسماعيلي، مؤكدًا أن هذه الأمور لا تحسم المباريات، وأن المستطيل الأخضر هو الفيصل الحقيقي في تحديد الفائز. وأشار إلى أن كرة القدم تحسمها التفاصيل داخل الملعب وليس الأرقام خارجها.
 

ضرورة استغلال الفرص الضائعة
 

تطرق مدرب بيراميدز إلى مشكلة إهدار الفرص التي تواجه الفريق، مؤكدًا أن الفريق أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل أمام الإسماعيلي، وهو ما يجب العمل على تحسينه خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة هذه النقطة، لأن استغلال الفرص بالشكل الأمثل قد يكون عامل الحسم في المباريات المقبلة


 

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

أحمد فؤ

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس ليلة حزينة عاشها في حرب أكتوبر

أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم عن مشاركته في حرب أكتوبر: كنا رايحين نحرر أرضنا

إبراهيم صلاح

إبراهيم صلاح: في آخر موسم لي كلاعب قررت أعد نفسي للتدريب

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

