جدو: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة في بداية الدوري

أكد محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز يمثل أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي يظل فريقًا كبيرًا مهما كانت ظروفه الحالية. وأضاف أن حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري أمر ضروري، حتى وإن لم يظهر الأداء بالمستوى المطلوب.



صعوبة البدايات وأهمية النقاط



أوضح جدو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن البدايات دائمًا ما تكون صعبة على جميع الفرق، وهو ما ظهر بالفعل في نتائج الجولة الأولى، حيث واجهت معظم الأندية تحديات كبيرة في تحقيق الفوز. وشدد على أن الدوري طويل والمنافسة تمتد عبر موسم مليء بالبطولات، ما يجعل من المهم جمع النقاط منذ البداية وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف.



الملعب هو الفيصل في الأداء والنتائج

رفض جدو التعليق على الفوارق في القيمة التسويقية بين بيراميدز وكل من وادي دجلة والإسماعيلي، مؤكدًا أن هذه الأمور لا تحسم المباريات، وأن المستطيل الأخضر هو الفيصل الحقيقي في تحديد الفائز. وأشار إلى أن كرة القدم تحسمها التفاصيل داخل الملعب وليس الأرقام خارجها.



ضرورة استغلال الفرص الضائعة



تطرق مدرب بيراميدز إلى مشكلة إهدار الفرص التي تواجه الفريق، مؤكدًا أن الفريق أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل أمام الإسماعيلي، وهو ما يجب العمل على تحسينه خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة هذه النقطة، لأن استغلال الفرص بالشكل الأمثل قد يكون عامل الحسم في المباريات المقبلة



