أحتاجك وأتألم لفراقك.. درة تحيي الذكرى العاشرة لوفاة والدها

أحيت الفنانة درة، الذكرى العاشرة لوفاة والدها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت درة، صور تجمعها بوالدها الراحل ورثته برسالة مؤثرة، قائلة: "عشرة سنوات مرت على رحيلك المبكر يا أبي، في ذكرى وفاتك العاشرة ما زلت أفتقد وجودك بشدة وأحتاجك وأتألم لفراقك يا أبي رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.



فيلم “وين صرنا”

وكانت أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.