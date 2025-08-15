فلاي دبي تعتزم زيادة أسطولها إلى 95 طائرة بنهاية 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت فلاي دبي الناقل الإماراتي منخفض التكلفة، عن  تسلم 7 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، ومن المتوقع إنضمام 5 طائرات إضافية قبل نهاية العام. مما يمكنها من توسيع شبكة وجهاتها بشكل مستمر وتحسين كفاءة العمليات وزيادة وتيرة الرحلات على الوجهات الحالية. 

تسلمت فلاي دبي بين أبريل وأغسطس 7 طائرات جديدة مما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة ومع نهاية العام سيصل أسطول فلاي دبي إلى أكثر من 95 طائرة، تخدم شبكة واسعة تضم أكثر من 135 وجهة في 57 دولة. 

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: “وصول هذه الطائرات الجديدة هو دليل على رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، واستثمارنا في الأسطول يدعم مهمتنا في تقديم المزيد من الخيارات والحفاظ على جودة الخدمة وراحة المسافرين. تأتي هذه الطائرات ضمن الطلبات المتأخرة بشكل كبير في السنوات الماضية، وعلى الرغم من إستلامنا 12 طائرة هذا العام ما زلنا متأخرين ب 20 طائرة عن الجدول الزمني المخطط له”.

وأضاف الغيث: "يعكس الإهتمام المستمر من شركاء التمويل قوة نموذج أعمالنا وإلتزامنا بالمساهمة في دعم دبي في قيادة قطاع الطيران العالمي. ستتيح لنا هذه الطائرات بتوسيع شبكة وجهاتنا وربط دبي بالأسواق العالمية وتوفير المزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكة فلاي دبي المتنامية ولعب دور أكبر في دعم دبي كمحور عالمي رائد للطيران".

وتم تأمين تمويل الطائرات السبع الأولى التي إستلمتها فلاي دبي هذا العام من خلال التمويل الإسلامي من بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والتمويل التقليدي من بنك رأس الخيمة (RAK BANK)، بالإضافة إلى صفقات البيع والتأجير التمويلي من شركة JP Lease Products & Services Co., Ltd and JLPS Ireland Limited.

تواصل فلاي دبي بتوسيع شبكتها بإضافة 11 وجهة جديدة هذا العام، بما في ذلك الوجهات الصيفية الموسمية مثل أنطاليا والعلمين بالإضافة إلى دمشق وبيشاور. كما تستعد الناقلة لإفتتاح أربع وجهات جديدة في أوروبا تشمل كيشيناو وياش بدءاً من سبتمبر وفيلينوس وريغا من ديسمبر مما يعزز حضورها في المنطقة وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملائها. 
 

