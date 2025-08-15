قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل
توك شو

عالم بالأوقاف: السعي والعمل ليسا مجرد وسيلة لكسب الرزق وتلبية الاحتياجات

الشيخ أحمد سعيد فرماوي
الشيخ أحمد سعيد فرماوي
محمد البدوي

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن السعي والعمل في الإسلام ليسا مجرد وسيلة لكسب الرزق وتلبية الاحتياجات، بل عبادة يحبها الله إذا أُديت بإخلاص وإتقان، موضحًا أن الاجتهاد من أهم القيم التي دعا إليها الدين لما لها من دور في نهضة الفرد والمجتمع، وداعيًا للابتعاد عن الكسل والتواكل ومواجهة التحديات بالصبر والإصرار.

مواقف الصحابة والأنبياء

وأضاف أحمد سعيد فرماوي خلال لقائه مع أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإسلام دين وسطية، يوازن بين العمل والعبادة، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، مستشهدًا بمواقف الصحابة والأنبياء الذين جمعوا بين العبادة والعمل.

الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله

ولفت إلى أن التوكل الصحيح هو الأخذ بالأسباب ثم الاعتماد على الله، بينما التواكل هو الكسل وترك العمل.

الأوقاف وزارة الأوقاف كسب الرزق مواقف الصحابة الصحابة والأنبياء

