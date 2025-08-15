قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولي للصحفيين: مقتل 238 إعلاميا في غزة جريمة حرب

غزة
غزة
عادل نصار

قال عصام أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، إنّ  الاتحاد أصدر بياناً شديد اللهجة أدان فيه استهداف الصحفيين في قطاع غزة، معتبراً أن ما يجري يمثل "جريمة حرب كاملة الأركان"، موضحًا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه اعترف باستهداف الصحفيين، ما يعزز المطالبات بإحالة القادة الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية.

وأضاف عصام أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، في مداخلة هاتفية مع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة بلغ 238 صحفياً خلال عامين فقط، وهو رقم يتجاوز ما تم تسجيله في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ولفت عصام أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أن هذا الاستهداف المتعمد يهدف إلى إخفاء الجرائم المرتكبة في غزة، كون الصحفيين هم شهود عيان عليها.

وأكد أن إسرائيل منعت دخول الصحفيين الدوليين إلى القطاع، ما اضطر المؤسسات الإعلامية للاعتماد على الصحفيين المحليين، ومن بينهم الصحفي أنس الشريف الذي قُتل أمس وكان من الأصوات النادرة التي تنقل حقيقة ما يجري من الداخل.

وفيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية التي تزعم أن منع دخول الصحفيين هو لحمايتهم، قال أبو بكر: "هذه أكاذيب واضحة، فكيف تدّعي حماية الصحفيين وهي تقتل من هم داخل القطاع؟"، مضيفاً أن هذا السلوك يشكل خرقاً لميثاق حقوق الإنسان، لأن الصحفيين يتمتعون بحماية مدنية بموجب القانون الدولي.

وأكد أن الاتحاد الدولي للصحفيين، رغم كونه منظمة مهنية غير مسلحة بأدوات الردع، إلا أنه طالب الأمم المتحدة وأعضائها بالتحرك الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي تطال الصحفيين في غزة.

الدولي للصحفيين الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين القادة الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة بقرية الراهبين في سمنود

أخفيا الحشيش أسفل مقعد السيارة.. تأييد المشدد والغرامة لتاجرى المخدرات

أخفيا الحشيش أسفل مقعد السيارة .. تأييد المشدد والغرامة لتاجرى مخدرات

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد