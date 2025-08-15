​سيول صيفية تحول سانت كاترين إلى جنة طبيعية



​بينما يكتوي العالم بلهيب الحر، تنعم مدينة سانت كاترين بأجواء استثنائية، حيث تحولت أرض التجلي المباركة إلى لوحة فنية بديعة من البحيرات والشلالات، وذلك بفضل أمطار صيفية غزيرة هطلت على مدار أربعة أيام متواصلة. هذه الظاهرة الطبيعية النادرة لم تقتصر على تلطيف الأجواء فحسب، بل خلقت مناظر خلابة أشبه بجنة على الأرض.



​مشاهد ساحرة وفرحة عارمة



​تدفقت المياه في مجاريها الطبيعية لتشكل أنهارًا صغيرة، بينما انحدرت من قمم الجبال في صورة شلالات ساحرة تذكر بجمال سويسرا. وقد عاش سكان المدينة وزوارها أجواءً من البهجة والفرح، حيث خرج أبناء قبيلة الجبالية رجالًا وأطفالًا للاحتفال بسقوط الأمطار حول الشلالات والبحيرات، في مشهد يعكس عمق ارتباطهم بالطبيعة.



​"أمطار الخير الصيفية"



​وصف أهالي سانت كاترين هذه الأمطار بأنها "أمطار الخير الصيفية"، لما لها من أثر إيجابي كبير على الحياة في المدينة. أكد الشيخ محمد صباح، أحد سكان المدينة، أن هذه الأمطار تنعش المزارع في الوديان وتدعم الحياة الزراعية، مما يجعلها مصدرًا للرزق والبركة.



​حالة تأهب رغم ارتفاع الحرارة



​على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، شهدت منطقة وادي الأربعين سيولًا، مما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ. ورغم أن السيول تسير حاليًا في مجراها الطبيعي، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة أخرى قد تزيد من غزارة السيول في الساعات القا دمة.

