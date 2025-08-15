أحمد عبد المجيد: أوهام إسرائيل الكبرى ستتحطم على صخرة السيادة العربية

أكد النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حديث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" يعكس عقلية استعمارية بائدة تتجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا، مشددًا على أن هذا الطرح لا مكان له في ظل الوعي المتنامي للشعوب العربية وتشبثها بحقوقها المشروعة.

وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم. أن أي محاولة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وستقابل برفض عربي ودولي واسع، لافتًا إلى أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تجرم الاستيطان وضم الأراضي بالقوة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مصر تقف في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ورفض جميع أشكال التهجير أو المساس بالوضع القانوني للقدس، مؤكدًا أن أي محاولات لتغيير الواقع على الأرض ستفشل كما فشلت محاولات سابقة.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد تصريحه بالتشديد على أن الشعوب العربية تعلم جيدًا خطورة هذه المخططات، وأن وحدة الصف العربي والدعم الدولي للقضية الفلسطينية هما الحصن المنيع أمام أوهام "إسرائيل الكبرى".

