مانشستر يونايتد يطارد نجم برايتون الكاميروني كارلوس بليببا في صفقة قياسية

خطط مانشستر يونايتد لدعم خط الوسط لم تتوقف بعد، رغم إنفاقه الضخم في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، حيث أنفق النادي 229.7 مليون يورو على أربع صفقات بارزة دون بيع أي لاعب، ما جعله صاحب الميزان المالي الأكثر اختلالًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صفقات مانشستر يونايتد

الصفقات التي حسمها يونايتد حتى الآن شملت النجم السلوفيني بنيامين سيسكو، والجناح الكاميروني بريان مبويمو، والمهاجم البرازيلي ماثيوس كونيا، والمدافع الإسباني دييغو ليون، إلا أن الإدارة لا تزال تضع نصب أعينها إتمام صفقة خامسة من العيار الثقيل في وسط الميدان.

المرشحين للانتقال إلى مانشستر يونايتد

صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية كشفت أن قائمة المرشحين تضم ثلاثة أسماء: الدانماركي مورتن هيولماند، والإنجليزي آدم وارتون، والكاميروني كارلوس بليببا، لاعب برايتون المتألق منذ رحيله عن ليل الفرنسي، والذي يمتد عقده حتى يونيو 2028.

140 مليون يورو

برايتون من جانبه حدد سعرًا ضخمًا لنجمه الكاميروني يصل إلى 140 مليون يورو، وهو مبلغ يتجاوز ما حصل عليه النادي من صفقة بيع مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي قبل عامين مقابل 116 مليون يورو.

إدارة يونايتد تفكر في تقديم عرض أول بقيمة 93 مليون يورو كمبلغ ثابت، إضافة إلى مكافآت، مع احتمال إدراج لاعب في الصفقة مثل جادون سانشو، إلا أن المؤشرات تفيد بأن برايتون قد يرفض هذا المقترح.

وفي حال تعثر المفاوضات، يدرس النادي التوجه نحو البرازيلي إديرسون، لاعب أتالانتا، كخيار بديل لتعزيز خط الوسط.