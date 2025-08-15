فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ.. غدا

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بمغذي «عبد العليم رزق» بمدينة بيلا، غداً السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الجمعة، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «مجلس مدينة بيلا - الجوازات - الأهرام - الكنيسة - التحرير القديم».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات؛ يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة.

وناشدت المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.