قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
وزير أردني أسبق: نتنياهو يسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" بفكر تلمودي قديم
وحدات بديلة.. الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القوات اللبنانية: حزب الله أصبح تنظيما خارج القانون

حزب الله
حزب الله
عادل نصار

قال ريشار قيومجيان، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، إن تصريحات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأخيرة تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي في لبنان، مشدداً على أن الحزب أصبح تنظيماً خارج القانون بعد رفضه الانصياع لقرار الحكومة بنزع سلاح جميع الميليشيات.

وأضاف، خلال مداخله هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قاسم يتحدث بلهجة رافضة للالتزام بالدستور والبيان الوزاري، متهماً حزب الله بإبقاء لبنان ورقة بيد إيران لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، ورافضاً أن تبقى الطائفة الشيعية رهينة لمصالح الحزب وحلفائه.

وأشار قيومجيان إلى أن اتهامات حزب الله للحكومة بتلقي إملاءات خارجية لا أساس لها، مؤكداً أن الدولة تسعى فقط لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية أسوةً بكل دول العالم.

وأكد أن سلاح الحزب لم يعد يُستخدم للدفاع عن لبنان أو مواجهة إسرائيل، بل بات أداة للتهريب وإثارة الفوضى، مشدداً على ضرورة قطع أي غطاء قانوني أو تنسيق أمني مع الحزب، ومنع مرور أي معدات أو شحنات تخصه عبر المرافئ والمعابر اللبنانية.

وأوضح قيومجيان أن غالبية الشعب اللبناني، بنسبة تصل إلى أكثر من 80%، تريد حياة طبيعية في ظل دولة قوية وجيش موحد، فيما يصر حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه وتنفيذ أجندة إيرانية، ما يضعه في مواجهة مع الدولة والجيش.

وأضاف أن على الحكومة المضي قدماً في تنفيذ قرارها ببسط سيطرتها، وأن يتحمل الحزب وحده مسؤولية تبعات أي تصعيد أو مواجهة.

وأكد قيومجيان أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالدفاع عن البلاد وحماية أمنها، معتبراً أن تمسك حزب الله بسلاحه بحجة مواجهة إسرائيل أو الجماعات المتطرفة لم يعد مقبولاً. وشدد على أن لبنان لن يقبل بعد اليوم بوصاية "ولاية الفقيه"، وأن استقواء الحزب بالدعم الإيراني بعد زيارة المبعوث الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت لن يغير من حقيقة أن القرار السيادي يجب أن يكون حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

حزب الله لبنان اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية

3 غارات إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان

ترامب وبوتين

7 ساعات متواصلة.. كم تستغرق مباحثات ترامب وبوتين في قمة ألاسكا؟

ترامب

ترامب يتحدث مع رئيس بيلا روسيا قبل لقاء بوتين في ألاسكا

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد