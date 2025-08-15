القوات اللبنانية: حزب الله أصبح تنظيما خارج القانون

قال ريشار قيومجيان، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، إن تصريحات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأخيرة تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي في لبنان، مشدداً على أن الحزب أصبح تنظيماً خارج القانون بعد رفضه الانصياع لقرار الحكومة بنزع سلاح جميع الميليشيات.

وأضاف، خلال مداخله هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قاسم يتحدث بلهجة رافضة للالتزام بالدستور والبيان الوزاري، متهماً حزب الله بإبقاء لبنان ورقة بيد إيران لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، ورافضاً أن تبقى الطائفة الشيعية رهينة لمصالح الحزب وحلفائه.

وأشار قيومجيان إلى أن اتهامات حزب الله للحكومة بتلقي إملاءات خارجية لا أساس لها، مؤكداً أن الدولة تسعى فقط لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية أسوةً بكل دول العالم.

وأكد أن سلاح الحزب لم يعد يُستخدم للدفاع عن لبنان أو مواجهة إسرائيل، بل بات أداة للتهريب وإثارة الفوضى، مشدداً على ضرورة قطع أي غطاء قانوني أو تنسيق أمني مع الحزب، ومنع مرور أي معدات أو شحنات تخصه عبر المرافئ والمعابر اللبنانية.

وأوضح قيومجيان أن غالبية الشعب اللبناني، بنسبة تصل إلى أكثر من 80%، تريد حياة طبيعية في ظل دولة قوية وجيش موحد، فيما يصر حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه وتنفيذ أجندة إيرانية، ما يضعه في مواجهة مع الدولة والجيش.

وأضاف أن على الحكومة المضي قدماً في تنفيذ قرارها ببسط سيطرتها، وأن يتحمل الحزب وحده مسؤولية تبعات أي تصعيد أو مواجهة.

وأكد قيومجيان أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالدفاع عن البلاد وحماية أمنها، معتبراً أن تمسك حزب الله بسلاحه بحجة مواجهة إسرائيل أو الجماعات المتطرفة لم يعد مقبولاً. وشدد على أن لبنان لن يقبل بعد اليوم بوصاية "ولاية الفقيه"، وأن استقواء الحزب بالدعم الإيراني بعد زيارة المبعوث الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت لن يغير من حقيقة أن القرار السيادي يجب أن يكون حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.