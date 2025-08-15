قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر ليجي سي يبدأ بأغنية كله ع الظبط

سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

بدأ مطرب الراب ليجي سي، حفل مهرجان العلمين الجديدة 2025، اليوم الجمعة في ساحة U أرينا، بمدينة العلمين الجديدة. 

وظهر الرابر ليجي سي، بإطلالة كاجوال، مرتديا قميص ملون وتيشيرت أبيض، وبدأ الحفل بأغنية “كله ع الظبط”، تبعها بأغنية “بيتادين”، في ظل تفاعل الجمهور معه. 

وينتظر أن يختتم مراون بابلو سهرة الليلة، بالجزء الثالث من الحفل، الذي افتتحه مطرب الراب شهاب.

يأتي حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب، في الليلة السادسة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد 5 حفلات ناجحة، للنجوم “أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور”. 

ليجي سي

ليجي سي هو مطرب راب، واسمه الحقيقي هو محمد أسامة عبد العظيم، ولد في مدينة طنطا، ومن أبرز أغنياته “كلميني بالليل، تروح لمين، قابلني هناك”.

مروان بابلو

وفي وقت سابق، حلَّ مغني الراب مروان بابلو، ضيفا على برنامج AB talks مع أنس بوخش للحديث عن حياته الشخصية وتفاصيله.

ووصف مروان بابلو نفسه بأنه مراية للمجتمع الذي خرج منه والمحيط به، على قدر كاف من التعليم، وهو شخص هادئ ولكن بداخله الكثير من الزحام في التفكير.

وكشف مروان بابلو سر اسمه، وقال إنه كان يحب الرسم في صغره وموهوب جدا، وأطلق عليه اسم “بيكاسو”، أسوة بالفنان الشهير “بابلو بيكاسو".

يذكر ان مروان بابلو قد عاد بألبوم جديد “آخر قطعة فنية”، والذي يتضمن 12 أغنية متنوعة.

ليجي سي مطرب الراب ليجي سي العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة 2025 مدينة العلمين الجديدة

