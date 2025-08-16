قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب فاركو يوضح أسباب الخسارة برباعية أمام الأهلي في الدوري

مدرب فاركو
مدرب فاركو
محمد سمير

علق أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، على خسارة فريقه برباعية مقابل هدف وحيد أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال خطاب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة الأهلي: نتيجة سيئة بالنسبة لي، لكننا في بداية الدوري، والفريق تقريبا كله اتغير عن الموسم الماضي، مش متبقي غير شيكا الحارس من القوام الأساسي، ودا أمر صعب، مش بحط مبررات لكن اللاعيبة محتاجة شوية وقت.

وأوضح مدرب فاركو: واجهنا اليوم فريقا كبيرا، لديه لاعبين عندهم خبرات كبيرة، بعكس مباراة إنبي الماضية اللي كان فيها ندية، وبداية المباراة كانت سيئة لكن بعد 20 دقيقة تحسن الأداء، وواجهنا صعوبات في بداية المباراة، أجبرتنا على تغيير الظهيرين بسبب الإصابة.

وتابع: لدينا ثقة كبيرة أننا نقدر نحافظ على ما قدمناه في الموسم الماضي، ومتفقين إن بداية الدوري بتكون شبه انطلاقة، ويبدأ بعدها المعدل البدني والفني يتزايد، وإن شاء الله نقدر نتجاوز الفترة دي، ولدينا رغبة في تحقيق الـ3 نقاط في المباراة المقبلة.

