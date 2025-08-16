خريطة مرورية لـ تجنب الازدحام والتكدسات بالقاهرة والجيزة

سجلت غرف عمليات المرور صباح اليوم السبت حالة من السيولة المرورية في شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، وعدم وجود كثافات على أغلب الطرق، مع انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام الحركة وسلامة السيارات وقائديها.

انسيابات مرورية فى القاهرة

وسادت حالة من الانسياب المروري في عدد من الطرق الحيوية بالقاهرة، أبرزها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية ميسّرة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

انسيابات مرورية فى الجيزة

وفي محافظة الجيزة، بدت حركة المرور مرنة نسبيًا في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما سجل شارع الهرم تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

أماكن خدمات مرورية

على جانب آخر، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال القطع العرضى لميدان مدخل الشروق 1 (القادم من الطريق الدائرى الأوسطى) بالقاهرة، ما يستلزم الغلق الكلى لأحد الاتجاهين وتشغيل الاتجاه الآخر بنظام الاتجاهين لتنفيذ تلك الأعمال، ليلاً نهاراً، وذلك لمدة 14 يوما اعتباراً من يوم الخميس الماضي.

