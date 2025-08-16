قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حسن الخاتمة.. وفاة موظف أثناء رفعه أذان العشاء بالقليوبية

الحاج سعيد
الحاج سعيد
إبراهيم الهواري

شهدت قرية طنط الجزيرة في محافظة القليوبية وفاة الحاج سعيد عبد العظيم العبد أثناء رفعه آذان صلاة العشاء بمسجد القرية.

وفاة موظف أثناء رفعه أذان العشاء بالقليوبية
 

وأكد الأهالي أن الفقيد كان من رواد المسجد وأحد أبناء القرية المشهود لهم بحسن الخلق والسيرة الطيبة، مشيرين إلى أنه كان موظفًا بالمعاش، ورُزق بأربعة أبناء (بنتين وولدين).

اختتم حياته بأداء فريضة الحج:

وأوضحوا أن الله أنعم عليه بأداء فريضة الحج في العام الماضي، ليختم حياته بذكر الله في وقت من أفضل أوقات اليوم، وهو يرفع آذان العشاء داخل بيت من بيوت الله.

كما أشاروا إلى أنه اعتاد على رفع الأذان يوميًا في المسجد داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

محافظة القليوبية وفاة حسن الخاتمة وفاة موظف في القليوبية

