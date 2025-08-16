استقرار أسعار السبائك الذهبية في الأسواق المحلية اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهبية في السوق المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، متأثرة بحركة المعدن النفيس عالميًا، وسط استمرار إقبال بعض المستثمرين والأفراد على اقتناء السبائك باعتبارها ملاذًا آمنًا للتحوط من تقلبات الأسواق.

أسعار السبائك الذهبية اليوم:

سبيكة وزن 1 جرام: نحو 5,180 جنيهًا.

سبيكة وزن 5 جرامات: حوالي 25,900 جنيه.

سبيكة وزن 10 جرامات: نحو 51,800 جنيه.

سبيكة وزن 20 جرامًا: حوالي 103,600 جنيه.

سبيكة وزن 31 جرامًا (أونصة): قرابة 161,000 جنيه.

سبيكة وزن 50 جرامًا: نحو 259,000 جنيه.

سبيكة وزن 100 جرام: حوالي 518,000 جنيه.

سبيكة وزن 250 جرامًا: نحو 1,295,000 جنيه.

سبيكة وزن 500 جرام: حوالي 2,590,000 جنيه.

سبيكة وزن 1 كيلو: نحو 5,180,000 جنيه.

ويعكس هذا الاستقرار التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، بالتزامن مع ثبات نسبي في أسعار الذهب عالميًا، وهو ما ساعد على استقرار أسعار السبائك باختلاف أوزانها.

ويؤكد خبراء أسواق المال أن السبائك الذهبية تظل من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا، إذ يفضلها العديد من المواطنين للحفاظ على مدخراتهم بعيدًا عن مخاطر تقلبات العملات أو الأسهم.