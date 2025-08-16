قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الرى يتابع موقف التعامل مع الأمطار التى تساقطت على جنوب سيناء

جنوب سيناء
جنوب سيناء
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من  المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض موقف التعامل مع الأمطار التى تساقطت على شبه جزيرة سيناء مؤخرا .

وأوضح التقرير أنه وفى ضوء التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة بشأن إحتمالية تعرض بعض مناطق جنوب سيناء لعاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية فى بعض الأحيان، فقد تم التنسيق بين قطاع المياه الجوفية وغرف العمليات بمحافظة جنوب سيناء للمتابعة على مدار الساعة .

واستعرض التقرير موقف الأمطار بمحافظة جنوب سيناء يوم ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، حيث سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة سانت كاترين دون حدوث اي تأثيرات .

وفى يوم ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على مدينة سانت كاترين ومنطقة غرندل براس سدر مما أدى لحدوث سيل متوسط الشدة على منطقة ابو جعده، وتحرك السيل فى مجراه الطبيعى حتى وصوله الى سد رقم (١)، وتم حصاد كمية مياه تقدر بحوالى ٣٠٠ ألف متر مكعب أمام السد، وقد تم المرور على الأعمال الصناعية المنفذة بالمنطقة، وتبين أن الوضع آمن وجميع المنشآت قامت بدورها فى حماية المواطنين والبنية التحتية والمنشآت الموجودة بالمنطقة .

وفى يوم ١٤ اغسطس ٢٠٢٥ سقطت أمطار متوسطه على مدينة سانت كاترين، مما ادى لحدوث سيل متوسط الشدة على وادى الأربعين وهو أحد الأودية التي تنتهى عند مدينة سانت كاترين، وفى ضوء وجود عدد (٣) بحيرات جبلية سبق تنفيذها بوادى الأربعين، فقد تم حصاد حوالى ١٥ ألف متر مكعب من المياه .

جدير بالذكر أنه قد سبق تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة سانت كاترين حيث تم تنفيذ عدد (١) سد و (٢) بحيرة صناعية بسعة اجماليه تقدر بحوالى ٨٥٠ ألف متر مكعب، بالإضافة الى ٢٤٢ بحيرة جبلية بمحيط مدينة سانت كاترين بسعات تخزينية مختلفة تتراوح ما بين ١٠٠ الى ١٠٠٠ متر مكعب لكل منها، وعدد (٥) خزانات ارضية سعة ٦٠٠ متر مكعب لكل خزان، بهدف حصاد مياه الأمطار لتغذية الآبار السطحية بالمنطقة والمساهمة فى تعزيز التنمية المستدامة بمنطقة سانت كاترين .

وفى وادى غرندل بمدينة راس سدر، تم تنفيذ عدد (٥) بحيرات صناعية وعدد (٢) سد ركامى بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالى ١٥ مليون متر مكعب 

الرى الأمطار جنوب سيناء سيناء

