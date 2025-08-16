قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

​السيول تُنعش سانت كاترين و تُغذي السدود بكميات كبيرة من الماء |صور

ايمن محمد


​شهدت محافظة جنوب سيناء، خلال الأيام الماضية، أمطارًا غزيرة نتج عنها سيول كبيرة، استقبلها سكان سانت كاترين بفرحة عارمة. وقد ساهمت هذه السيول في تغذية السدود والبحيرات في منطقة أبو جعدة ووادي الأربعين بكميات ضخمة من المياه.


​جهود وزارة الري في متابعة الموقف


​أفادت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها، أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض موقف التعامل مع الأمطار التي سقطت مؤخرًا على شبه جزيرة سيناء.
​وأوضح التقرير أنه بناءً على التنبؤ الصادر من مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بشأن احتمالية تعرض بعض مناطق جنوب سيناء لعاصفة مطرية، تم التنسيق بين قطاع المياه الجوفية وغرف العمليات بمحافظة جنوب سيناء للمتابعة على مدار الساعة.

https://youtube.com/shorts/YjfgX7PUgVU


​حصاد المياه في أبو جعدة ووادي الأربعين


​في 13 أغسطس، سقطت أمطار متوسطة الشدة على مدينة سانت كاترين ومنطقة غرندل برأس سدر، مما أدى إلى حدوث سيل متوسط الشدة في منطقة أبو جعدة. تحرك السيل في مجراه الطبيعي وصولًا إلى السد رقم 1، حيث تم حصاد كمية من المياه تقدر بحوالي 300 ألف متر مكعب. وأكدت الوزارة أن جميع المنشآت قامت بدورها في حماية المواطنين والبنية التحتية، وأن الوضع آمن تمامًا.


​وفي 14 أغسطس، أدت الأمطار

 المتوسطة على سانت كاترين إلى حدوث سيل في وادي الأربعين، الذي ينتهي عند المدينة. وبفضل وجود ثلاث بحيرات جبلية تم تنفيذها مسبقًا بالوادي، تم حصاد حوالي 15 ألف متر مكعب من المياه.


​مشروعات الحماية من السيول في المنطقة


​تُعد هذه الكميات الضخمة من المياه نتاجًا لجهود الدولة في تنفيذ مشروعات الحماية من مخاطر السيول. ففي مدينة سانت كاترين، تم تنفيذ سد وبحيرتين صناعيتين بسعة إجمالية تقدر بحوالي 850 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى 242 بحيرة جبلية حول المدينة بسعات تخزينية مختلفة تتراوح بين 100 و1000 متر مكعب. كما تم إنشاء 5 خزانات أرضية بسعة 600 متر مكعب لكل منها.


​تهدف هذه المشروعات إلى حصاد مياه الأمطار لتغذية الآبار السطحية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. وفي وادي غرندل بمدينة رأس سدر، تم تنفيذ 5 بحيرات صناعية وسدين ركاميين بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي 15 مليون متر مكعب.

