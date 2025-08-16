قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى | تصريحات خطيرة تهدد استقرار المنطقة.. وخبير: طرح يلغي الدولة الفلسطينية

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى"
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى"
ياسمين القصاص

في موقف سياسي موحد يعكس مدى القلق المتزايد من التصعيد الإسرائيلي، أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية، أمس، بيانا شديد اللهجة، نددت فيه بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى". 

وعبر الموقعون على البيان عن رفضهم القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد باستخدام القوة، مؤكدين تمسكهم بخيار السلام العادل والمستند إلى القانون الدولي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك خطورة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يعرف بـ"إسرائيل الكبرى".

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خطورة هذه التصريحات تكمن أولا في صدورها عن رأس السلطة في إسرائيل، وليس عن أي وزير أو مسؤول أقل مستوى، مشيرا إلى أنها تمثل سابقة لم يسبق لأي مسؤول إسرائيلي، حتى في حكومات نتنياهو السابقة، أن تحدث بمثل هذا التبجح حول "إسرائيل التوراتية".

وأشار فهمي، إلى أن تصريحات نتنياهو تتعارض مع نصوص وبنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تم توقيعها برعاية أمريكية، معتبرا أن بيان الخارجية المصرية كان من المهم أن يشير صراحة إلى هذا الخرق، خاصة أن الاتفاقية موقعة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، إلى جانب الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجن.

واختتم: "هذه التصريحات قد تشجع مسؤولين آخرين، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، فضلا عن قادة الأحزاب الدينية المتطرفة، على تكرار مثل هذه المزاعم". 

والبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول المشاركة، إضافة إلى الأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدان بأشد العبارات تصريحات نتنياهو التي وصفها بأنها "استهانة بالغة وافتئات صارخ وخطير على قواعد القانون الدولي"، محذرا من أن هذه التصريحات تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، ولسيادة الدول، وللسلم الإقليمي والدولي.

التزام بالسلام ورفض لنهج القوة

وأكد البيان أن الدول العربية والإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصريحات والممارسات، بل ستتخذ ما يلزم من سياسات وإجراءات ترسخ السلام القائم على العدالة، وتكفل مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، كما شدد على أن أي محاولات لفرض السيادة بالقوة أو التوسع تحت ذرائع دينية أو تاريخية مرفوضة جملة وتفصيلا.

رفض واضح لخطة الاستيطان في "E1"  

كما دان البيان، وبأشد العبارات، موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على تنفيذ خطة استيطانية جديدة في منطقة "E1"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل امتدادا لسياسات تهدف إلى تقويض فرص السلام. 

وأكد أن تصريحات سموتريتش المتطرفة والعنصرية، ورفضه الواضح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكشف بوضوح النوايا الحقيقية وراء التصعيد السياسي الإسرائيلي.

رفض عربي.. ومصر: إصرار على التصعيد

والجدير بالذكر، أن أعلنت وزارة الخارجية في بيان رسمي، أن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تمثل توجهاً مرفوضاً يتنافى مع خيار السلام ويعكس إصراراً على التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وطالبت الوزارة، وفقا للبيان، الجانب الإسرائيلي بتقديم إيضاحات عاجلة حول هذه التصريحات، مؤكدة أن تبني مثل هذه الأطروحات يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب الشرق الأوسط.

وشددت مصر على أن السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والشامل يتمثل في العودة الجادة إلى طاولة المفاوضات، ووقف الحرب على قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إدانة المملكة العربية السعودية 

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ما يعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها الكامل لكافة المخططات الاستيطانية والتوسعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، على الموقف الثابت للمملكة الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه التاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

نتنياهو الاحتلال غزة قطاع غزة تصريحات نتنياهو المجتمع الدولي فلسطين جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجمباز

انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز بنادي المقاولون

إمام عاشور

إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي الاثنين المقبل

محمد علي بن رمضان

الأهلي: إصابة بن رمضان خفيفة وجاهز لمواجهة المحلة

بالصور

ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد