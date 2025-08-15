قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة.. تفاصيل

البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، وقال إن ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة.


وأوضح إعلام إسرائيلي، أن وزير الشؤون الاستراتيجية حذر في اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن صبر واشنطن على الحرب في غزة بدأ ينفد.

وأفادت  مصادر طبية بأن 6 شهداء وصلوا مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

وفي وقت لاحق ؛ سمع دوي انفجارات ضخمة جراء عمليات نسف ينفذها الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة.

بالأمس؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل على عبد الله سعيد نائب قائد سرية النخبة بكتيبة وسط جباليا التابعة لحماس.

وفي وقت سابق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، صادق على الخطة المركزية لاحتلال مدينة غزة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم كبار قادة الجيش ومسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وممثلين عن وزارة الدفاع.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن زامير أقر "الفكرة المركزية" لخطة العمليات المقبلة في قطاع غزة، وذلك ضمن مناقشة تقييمية شارك فيها منتدى هيئة الأركان العامة، واستعرضت خلالها اعتداءات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم الذي بدأ الثلاثاء في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشار البيان إلى أن الخطة تأتي استجابة لتوجيهات المستوى السياسي، الذي صوت الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء على تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى "هزيمة حركة حماس".

كما ناقش الاجتماع جاهزية القوات، حيث شدد رئيس الأركان على أهمية رفع مستوى التأهب واستعداد جيش الاحتلال لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب إجراء تدريبات إنعاشية ومنح فترات راحة للقوات استعدادًا للمرحلة المقبلة من العمليات.

