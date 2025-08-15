قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو
يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات ضخمة جراء عمليات نسف ينفذها الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة.

بالأمس؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل على عبد الله سعيد نائب قائد سرية النخبة بكتيبة وسط جباليا التابعة لحماس.

وفي وقت سابق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، صادق على الخطة المركزية لاحتلال مدينة غزة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم كبار قادة الجيش ومسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وممثلين عن وزارة الدفاع.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن زامير أقر "الفكرة المركزية" لخطة العمليات المقبلة في قطاع غزة، وذلك ضمن مناقشة تقييمية شارك فيها منتدى هيئة الأركان العامة، واستعرضت خلالها اعتداءات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم الذي بدأ الثلاثاء في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشار البيان إلى أن الخطة تأتي استجابة لتوجيهات المستوى السياسي، الذي صوت الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء على تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى "هزيمة حركة حماس".

كما ناقش الاجتماع جاهزية القوات، حيث شدد رئيس الأركان على أهمية رفع مستوى التأهب واستعداد جيش الاحتلال لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب إجراء تدريبات إنعاشية ومنح فترات راحة للقوات استعدادًا للمرحلة المقبلة من العمليات.

غزة انفجار قوي حركة حماس مقتل قيادي في حماس جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

أرشيفية

اتحاد المهن الطبية ينفي وقف معاشات الأطباء البالغين السبعين عامًا

ترشيحاتنا

عملات أجنبية وعربية

سعر العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025

خلال الاجتماع

الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع إدارة الحمأة

مصلحة الجمارك

الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ15.85 مليون جنيه بجلسة مزاد علني ..تفاصيل

بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد