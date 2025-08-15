محمد عبد الغني: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تكشف نوايا عدوانية خطيرة

ندد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، بالتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي كشف فيها عن خططه بشأن ما أسماه "رؤية إسرائيل الكبرى".

واعتبر عبد الغني أن هذه التصريحات تعبير صريح عن حقيقة أطماع هذا الكيان وطبيعته الاستعمارية التوسعية التي تؤكد أن أي تصور لسلام مع هذا الكيان هو محض وهم وخيال، وأنه وُجد لتقويض كل أسس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتكشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية.



وأوضح عبد الغني أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" هو درب من الخيال وأوهام تاريخية يسوقونها ليبرروا جرائمهم الاستعمارية وأنهم ماضون في طريق الاستيطان مستغلين الدعم الأمريكي والتواطؤ من بعض البلدان العربية.



وحذر مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية من الخطورة البالغة لمثل هذه التصريحات، التي تأتي في وقت حرج ودقيق تمر به المنطقة، مشيرًا إلى أنها تمثل نسفًا متعمدًا لكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية لوقف نزيف الدم في غزة والعودة إلى مسار المفاوضات، وتُعد دليلًا قاطعًا على طبيعة هذا الكيان و حكومته و رئيسها التي لا تهدف للسلام، بل تهدف إلى إطالة أمد الصراع وتوسيع دائرته لخدمة أجندات سياسية داخلية ضيقة.



وفي هذا السياق، أكد عبد الغني أن الموقف المصري لابد أن يتغير و يكون أكثر وضوحًا و صرامة في مواجهة هذا العدوان، قائلًا: "ماذا بعد إعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيمانه برؤية إسرائيل الكبرى"، لافتًا إلى أن جذور ذلك المشروع إلى معتقدات صهيونية تفيد، أن الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق.



وشدد عبد الغني على أن مصر هي المستهدفة من كل هذا الصراع لضرب دورها الإقليمي والقضاء على فكرة الدولة القائدة و منح الاستعمار وأعوانه الجائزة الكبرى وهي مصر، مؤكدًا أن التصدي الواضح لتلك المؤامرات وبناء مصر القوية القادرة القائدة للصراع في مواجهة هذا العدو هو طريق وقف هذه المهاترات و استعادة أرض فلسطين - كل فلسطين.



