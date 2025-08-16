قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يكشف لصدي البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت
وزيرا اتصالات مصر والأردن يشهدان إنزال الكابل البحرى"كورال بريدج" فى طابا
تطبيق لائحة الانضباط وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس في العام الدراسي الجديد
عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية
رسمياً .. منع التدخين بالمدارس في العام الدراسي الجديد "للطلاب والمعلمين"
الفريق أسامة ربيع يوافق على لعب الإسماعيلي على ملعب هيئة قناة السويس
محافظات

لأول مرة.. نجاح عملية تغيير الصمام الأورطي لسيدة سبعينية بمستشفى شرم الشيخ

مستشفي شرم الشيخ الدولي
مستشفي شرم الشيخ الدولي
ايمن محمد

حققت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، خطوة جديدة في عالم جراحات القلب المتطورة لأول مرة في المحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن فريق قسم القلب بمستشفى شرم الشيخ الدولي التي تعد أحد فروع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، نجح في إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة "TAVI" لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا،  كانت تعاني من ضيق شديد متكلس في الصمام الأورطي، وتضخم في عضلة القلب، إضافة إلى قصور في الشريان التاجي، وذلك بقيادة الخبير في أمراض القلب الدكتور ياسر صادق، ورئيس القسم الدكتور أحمد مصباح.

وأكد أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة للسيدة، تبين صعوبة إجراء عملية قلب مفتوح لها، لذا تقرر تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة، ودون تخدير كونها عملية بسيطة بدون جراحة.

وأوضح رئيس فرع الهيئة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال العملية تركيب دعامة في أحد الشرايين التاجية التي كانت تعاني من ضيق، وذلك ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المريضة في حالة صحية جيدة.

وأشار إلى أن عملية الـ "TAVI  " تعد من أحدث تقنيات علاج ضيق الصمام الأورطي دون جراحة قلب مفتوح، لكونها تساعد المرضى خاصة كبار السن أو من لديهم مخاطر عالية على استعادة القدرة على التنفس والحركة بسرعة، وتقلل من فترة التعافي بشكل كبير.

جنوب سيناء مستشفى شرم الشيخ عملية جراحية ناجحة

تامر حسني
مرسيدس
ازهر الشرقية
رضوى الشربيني
