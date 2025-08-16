لأول مرة.. نجاح عملية تغيير الصمام الأورطي لسيدة سبعينية بمستشفى شرم الشيخ

حققت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، خطوة جديدة في عالم جراحات القلب المتطورة لأول مرة في المحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن فريق قسم القلب بمستشفى شرم الشيخ الدولي التي تعد أحد فروع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، نجح في إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة "TAVI" لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، كانت تعاني من ضيق شديد متكلس في الصمام الأورطي، وتضخم في عضلة القلب، إضافة إلى قصور في الشريان التاجي، وذلك بقيادة الخبير في أمراض القلب الدكتور ياسر صادق، ورئيس القسم الدكتور أحمد مصباح.

وأكد أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة للسيدة، تبين صعوبة إجراء عملية قلب مفتوح لها، لذا تقرر تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة، ودون تخدير كونها عملية بسيطة بدون جراحة.

وأوضح رئيس فرع الهيئة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال العملية تركيب دعامة في أحد الشرايين التاجية التي كانت تعاني من ضيق، وذلك ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المريضة في حالة صحية جيدة.

وأشار إلى أن عملية الـ "TAVI " تعد من أحدث تقنيات علاج ضيق الصمام الأورطي دون جراحة قلب مفتوح، لكونها تساعد المرضى خاصة كبار السن أو من لديهم مخاطر عالية على استعادة القدرة على التنفس والحركة بسرعة، وتقلل من فترة التعافي بشكل كبير.