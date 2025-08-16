وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة

نجح فريق جراحي بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريض يعاني من ورم ومتشعب بالبطن بعد استئصاله، حيث يبلغ حجمه حوالي 30 سم * 32 سم، ويبلغ وزنه حوالي 15 كيلو جرام تقريبا من المعدة.

وكشف الدكتور محمد محمد عبد الغني مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بالقليوبية، أنه جرى استقبال مريض يعاني من ورم متضخم ومتشعب بالبطن يبلغ حجمه 30 سم في 32 سم، ويزن 15 كيلو جرام تقريبا من المعدة، على الفور تم تشكيل فريق جراحي من جراحين المستشفى، وتم استئصال الورم مع جزء من المعدة والطحال وذيل البنكرياس ومنديل البطن.

وتابع، أنه تم متابعة حالة المريض حتى تمام الاستشفاء والخروج من المستشفى للمتابعة الدورية، مشيرا إلى أنه يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي، مقدما الشكر لكل أعضاء الفريق الجراحي وطاقم التمريض.