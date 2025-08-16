قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يكشف لصدي البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت
وزيرا اتصالات مصر والأردن يشهدان إنزال الكابل البحرى"كورال بريدج" فى طابا
تطبيق لائحة الانضباط وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس في العام الدراسي الجديد
عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية
رسمياً .. منع التدخين بالمدارس في العام الدراسي الجديد "للطلاب والمعلمين"
الفريق أسامة ربيع يوافق على لعب الإسماعيلي على ملعب هيئة قناة السويس
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة

نجح فريق جراحي بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريض يعاني من ورم ومتشعب بالبطن بعد استئصاله، حيث يبلغ حجمه حوالي 30 سم * 32 سم، ويبلغ وزنه حوالي 15 كيلو جرام تقريبا من المعدة.

وكشف الدكتور محمد محمد عبد الغني مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بالقليوبية، أنه جرى استقبال مريض يعاني من ورم متضخم ومتشعب بالبطن يبلغ حجمه 30 سم في 32 سم، ويزن 15 كيلو جرام تقريبا من المعدة، على الفور تم تشكيل فريق جراحي من جراحين المستشفى، وتم استئصال الورم مع جزء من المعدة والطحال وذيل البنكرياس ومنديل البطن.

وتابع، أنه تم متابعة حالة المريض حتى تمام الاستشفاء والخروج من المستشفى للمتابعة الدورية، مشيرا إلى أنه يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي، مقدما الشكر لكل أعضاء الفريق الجراحي وطاقم التمريض.

