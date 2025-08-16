منهم شقيقان .. فنانون انفصلوا عن زوجاتهم ثم عادوا لعش الزوجية من جديد

شهد الوسط الفنى السنوات الأخيرة حالات انفصال وطلاق ولكن سرعان ما رفعوا شعار العودة الى عش الزوجية مجددا بعد فترة من الهجرة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة خاصة أن بعض هذه العلاقات تسببت فى ضجة كبيرة داخل الوسط الفنى.

فى عام 2025، شهد انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل الواسع، كان خلاف كبير وقع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته أدى إلى الانفصال بينهما دون أن يوضح أيهما سبب الخلاف.

ونشر كثيرون أن الفنانة دينا الشربيني كانت سبب هذا الخلاف، وأنها دخلت في علاقة مع كريم محمود عبد العزيز أثناء مشاركتهما معا في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ومن بعده مشاركتهما أيضا في فيلم "طلقني"، لكن مصادر مقربة من دينا أكدت لـ صدى البلد أن هذا الأمر غير صحيح ونشرنا بالفعل منذ أسابيع تقريرا بعنوان "هل دينا الشربيني سبب طلاق كريم محمود عبدالعزيز؟"، يؤكد عدم وجود أي علاقة بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز.

وقد نشر كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة مع زوجته آن الرفاعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها قائلا: بحبك.

اعتقد كثيرون أنه ينفي بهذه الصورة خبر طلاقهما الذي انتشر منذ أسابيع ولم يقم كريم محمود عبد العزيز ولا زوجته لا بتأكيده ولا نفيه، وإن أكدته مصادر مقربة منهما.

الحقيقة، أن كريم محمود عبد العزيز بهذه الصورة لا ينفي خبر طلاقه، أو يقول إنه شائعة، بل يؤكد من خلالها رجوعه لزوجته آن الرفاعي مجددا بعد انفصال سريع دام عدة أسابيع.

بينما أعلن زوج الفنانة شيماء سيف "كارتر"عن عودتهما عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كارتر :"اللهم الف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ،حبيبتي رجعت لحضني".

وكانت قد أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها كارتر بعد زواج دام نحو 6 سنوات، وذلك عبر منشور على حسابها بموقع “إنستجرام”.

بينما فى عام 2024، شهد عودة أحمد سعد وعلياء بسيوني بعد فترة قصيرة من الانفصال وأعلن سعد خلال إحيائه حفلا غنائيا عن عودته لـ علياء بسيوني قائلا:"انا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين ومراتي بقت خطبتي دلوقتي ،احنا قررنا قرار انا حبيت اقولوا ادامكم، إن إحنا نعمل فترة خطوبة وهعزمكم في الفرح ان شاء الله".

و فور إعلان عودة أحمد سعد لعلياء بسيوني تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا رومانسية جمعت بين الثنائي خلال فترة الزواج.

أما الفنان محمد حماقي، الذي عاد لطليقته نهلة الهاجري بعدما وجّه لها الشكر في نهاية فيديو كليب أغنيته "ما بلاش" بعد انفصال دام عامين، لتؤكد الصفحة الرسمية للفنان المصري عودتهما.

وتحدث حماقي مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" :"بعد الانفصال إحنا الاتنين لقينا إننا معملناش كل المجهود اللي المفروض يتعمل، فقولنا ملوش معنى خالص الانفصال، ودليل كبير أن يفوت سنتين من الانفصال، وده مش وقت قليل ومكناش لسه خلفنا يعني سهلة أوي إننا منرجعش، ومفيش حاجة ترجعنا أصلا".

وأضاف حماقي : "بس رجعنا في النهاية، وأنا الحقيقة بحب نهلة جدا من كل النواحي، بحبها بعقلي ومقتنع جدا وبمشاعري، الحمد لله أن إحنا رجعنا".

فى عام 2022، أثارت برلنتى عامر طليقة الفنان سعد الصغير حالة من الجدل الواسع بعد إعلان انفصالها عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وجاء طلاق سعد الصغير وبرلنتى عامر بعد عام تقريبا حيث أعلنت عن زواجها من الطرب الشعبى فى أبريل 2021 إلا أن الزواج الرسمى كان فى فبراير الماضى ونرصد فى التقرير التالى قصة زواجهما وطلاقهما.

وبعد فترة قصيرة أعلنت برلنتي عامر عودتها إلى زوجها الفنان سعد الصغير، بعد انفصال دام 5 أشهر، حيث نشرت برلنتى مقطع فيديو على حسابها بموقع "فيس بوك" وظهر فيه سعد الصغير ويغنى لها: أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز"، وعلقت برلنتي علي الفيديو: "ربنا ما يحرمني منك بيرلنتي نمرة 1".

رامي جمال وناريمان

بينما أثار رامي جمال وزوجته ناريمان حالة من الجدل الواسع بسبب بسبب انفصالهما ولكن سرعان ما تم الصلح بينهما سريعا خاصة أن الاطلاق لم يحدث بشكل رسمى.

وكانت أعلنت ناريمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامى جمال".

وكتبت ناريمان قائلة" تم الطلاق بيني وبين رامى اتمنى له كل الخير واتمنى يكون سعيدا فى حياته الجديدة واتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

بينما أذاع برنامج MBCTrending، تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال مذيعي برنامج MBCTrending، أن الطلاق وقع رسميًا بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة الآخر.

وفى عام 2024، تحدث معتصم النهار عن فترة طلاقه قبل أن يعود لزوجته ووالدة ابنته (لين برنجكجي) خلال أحد البرامج الإذاعية، مؤكدا أنها من أصعب مراحل حياته، قائلاً: "عشت أياما صعبة وكانت فترة قاسية علينا".

وأوضح معتصم النهار أن الطلاق كان أمراً حتميا لكن ابنتهما ساندرا مهدت لهما طريق العودة ووفرت لهما الظروف الإيجابية.

بينما فى عام 2020، كان الفنان أحمد فلوكس قد عاد لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" فى سبتمبر 2020 بعد سنوات طويلة من الانفصال، وكان فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.

بينما انفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته شيماء فوزي بعد 14 عاما من الزواج، ولكن بعد 5 أشهر فقط، عادا إلى بعضهما البعض.

وأعلنت شيماء عن عودتهما عبر حسابها على "إنستجرام"، مما أثار فرحة الجمهور الذي كان ينتظر عودتهما.