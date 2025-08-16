متهمة فى 4 قضايا آداب سابقة.. من هي بوسي الأسد بعد حبسها؟

تصدرت الراقصة بوسي الأسد تريند جوجل بعد أن تم إلقاء القبض عليها وتم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. و نرصد لكم القصة الكاملة

القبض علي المتهمة بوسي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.

تحريات الأجهزة الأمنية

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.

وأوضح السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد، أنها متهمة في 4 قضايا آداب عامة وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، من بينها: القضية رقم 8759 لسنة 2030 – تحريض على الفسق جنح العمرانية، القضية رقم 2411 لسنة 2022 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 4757 لسنة 2021 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 8758 لسنة 2020 – آداب عامة (العمرانية).

من هي بوسي الأسد ؟

بوسى الأسد اسمها الحقيقي ميرا جمال واشتهرت بنشر عدد من الفيديوهات الفاضحة على التيك توك.

اتهمت بوسى الأسد في 4 قضايا سابقة آداب عامة، ووجهت لها تهمة نشر محتوى خادش للحياء وممارسة أعمال منافية للآداب.