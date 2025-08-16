عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

يحتفل اليوم الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، واستطاع أن يحقق خلال مشواره الفني نجاحا كبيرا، ويصل إلى العالمية حتى لقب بنجم الجيل.

ولد تامر حسنى عباس فرغلى، في مدينة القاهرة يوم 16 أغسطس عام 1977، وبدأ نشاطه الفنى عام 2000.

وفي السابعة من عمره ، عاش تامر هو وأمه وشقيقه الأكبر حسام دون مصدر رزق بعد انفصال والديه ، وعمل تامر في سنوات عمره الأولى في محطة بنزين وسوبر ماركت وبائع العطور في الشارع، وعامل بناء.

يذكر أن تامر حسني حاليا يستعد لتصوير فيلم مش انا وتدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

مواقف إنسانية للفنان تامر حسني

وللفنان تامر حسنى عديد من المواقف الإنسانية على مدار مشواره الفني، نستعرض لكم أبرزها:

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني أثناء تلبية أمنية إحدى معجباته والتي تمنت لقاءه وأن يستمع لها أثناء غنائها .

وعلق محمد القوصي المتخصص في الإعلام والعلاقات العامة والمهتم بتلبية أمنيات الأطفال المرضى، على الفيديو الذى سجل الواقعة قائلاً: ندى 15 سنة بتتعالج من ورم سرطاني في يدها وإن شاء الله تتعافى من المرض، وبتحب تغني وبتعشق تامر حسني وكان حلمها أنها تشوفه وتسمعه صوتها.. وتواصلنا مع الفنان الجميل تامر حسني واستجاب بسرعة ورحب جدا بأنه يساعدنا على تحقيق حلم ندى الكبير.

كما لبّى الفنان تامر حسنى طلب لاحدى معجباته والتى كانت ترغب فى حضوره حفل زفافها.

وقال تامر حسنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى: "يا سحر فرحك فين وإمتى ومليون مبروك يا أجمل عروسة ويا أجمل صوت ليكى ولعريسك الجميل ربنا يحفظكم وعقبال الجميع".

كما لبى النجم تامر حسنى طلب طفلة مريضة برؤيته حيث يحرص على تلبية طلبات جمهوره خاصة الأطفال الذين يطلبون رؤيته.

وكانت المعجبة سحر نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام قائلة: "دايما بشوفك قدوة لينا في حاجات كتير أوى وشخصية مش بتكرر كتير وبتساعد ناس وسبب فرحة ليهم نفسى تحقق أمنية حياتى وتحضر فرحى وتكون شاهد في كتب كتابى".

نشر الفنان تامر حسني فيديو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري"، لـشاب من جمهوره يغني اغنية "نفسي نرجع تاني" التي تم طرحها ضمن البوم " 180 درجة" عام 2014.

وعلق "تامر" علي الفيديو قائلا: حاضر هدخل قناتك وهشوفها".

وكان من بين تلك المواقف إنتشار صورة له وهو برفقة عاملات نظافة أثناء حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، الذي فاز بها المنتخب الأوليمبي، كما تواجد من قبل في إحدى القرى البسيطة وقام بالجلوس على الارض برفقة سيدات بسيطة المستوى.

بينما استجاب تامر حسني، لمناشدة الإعلامية دعاء صلاح، مقدمة برنامج "مع دودي"، الذي يُعرض على قناة "النهار"، عندما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا بمقابلة "منة الله محمد"، ضيفة البرنامج، والتي تُعاني من فقدان البصر.

وتفاعل تامر حسني، كثيرًا مع العديد من الاطفال والشباب المعاقين في حفلاته الغنائية حيث قام بإصطحابهم على خشبة المسرح والتقط الصور التذكارية معهم.

كما أهدى تامر، مستشفى سرطان الأطفال، أغنية في إحدى شهور رمضان، ولم يُكلف المستشفى جنيهًا واحدًا، وذلك بالإضافة إلى التبرع بأجره لصالح المستشفى، وعمل غرفة عناية مركزة للأطفال المرضى، ووهبها كصدقة جارية لوالده والدته.

بينما حرص تامر حسني، على إستقبال الفنان الراحل محمد شرف، برفقة الفنان أشرف زكي، عند نقله إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، وفي أغسطس 2017، تعرض الفنان طارق فؤاد لأزمة صحية، قبل شهور، بالتزامن مع تعرضه لأزمة مادية، ليُبادر "تامر" بالتكفل بعلاجه، حيث تواصل معه على الفور، واطمأن عليه، ووعده بذلك الأمر، وكان ذلك بحضور المخرج عمر زهران.

وفي مارس 2015، احتفل تامر بعيد الأم، بصحبة الإعلامي عمرو الليثي، داخل أحد دور المسنين، حيث التقى بالسيدات هناك، وقدّم لهن العديد من الهدايا.