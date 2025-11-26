بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الأربعاء/ على ارتفاع مؤشرها العام حيث سجل ارتفاعا بنحو 10.67 نقطة بما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 8854.59 نقطة، إذ جرى تداول نحو 381 مليون سهم عبر 21 ألفا و441 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 85.9 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا بنحو 3.09 نقطة، بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 8253.68 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 222 مليون سهم من خلال 11 ألفا و792 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 30.7 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 14.56 نقطة بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 9441.50 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 159 مليون سهم عبر 9649 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 55.1 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 29.93 نقطة بما نسبته 0.36% ليصل إلى مستوى 8377.53 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 80 مليون سهم عبر 5090 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 14.9 مليون دينار كويتي.

