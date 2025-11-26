قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أخبار العالم

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

 أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الأربعاء/ على ارتفاع مؤشرها العام حيث سجل ارتفاعا بنحو 10.67 نقطة بما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 8854.59 نقطة، إذ جرى تداول نحو 381 مليون سهم عبر 21 ألفا و441 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 85.9 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا بنحو 3.09 نقطة، بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 8253.68 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 222 مليون سهم من خلال 11 ألفا و792 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 30.7 مليون دينار كويتي.


وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 14.56 نقطة بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 9441.50 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 159 مليون سهم عبر 9649 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 55.1 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 29.93 نقطة بما نسبته 0.36% ليصل إلى مستوى 8377.53 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 80 مليون سهم عبر 5090 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 14.9 مليون دينار كويتي.
 

بورصة الكويت ارتفاع مؤشرها العام صفقة نقدية مؤشر السوق الرئيسي

