القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رغم وعيده ضد المقاومة.. كتيبة طوباس تصد اقتحاما للاحتلال بالضفة

محمد على

أعلنت "كتيبة طوباس" التابعة لـ "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، أنها تصدّت لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما أكدت أنها استهدفت آليات عسكرية بعبوات ناسفة وأوقعت إصابات مباشرة.

ذكرت المقاومة، أنها واجهت الاقتحام الإسرائيلي في المنطقة، ونفّذت عمليات تفجير ضد مركبات الجيش خلال التوغّل.

 فرضت قوات الاحتلال حصارًا كاملًا على طوباس، وأجبرت السكان على مغادرة المدينة، وحوّلتها إلى ثكنة عسكرية.

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" صباح اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية.

كما وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وبلدتي "طمون" و"عقابا" بقوات كبيرة ترافقها جرافات، مع تحليق الطيران العمودي في الأجواء.

وأضافت المصادر أن الاحتلال داهم عددا من منازل الفلسطينيين، وعبث بمحتوياتها، كما دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة، حيث عملت الجرافات على إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية.

وفي السياق قال جيش الاحتلال في بيان: "لن نسمح بتموضع (المقاومة) في المنطقة وسنعمل بشكل استباقي لإحباطها".

وأضاف أن هذه عملية "ممتدة" ستستمر لعدة أيام، على غرار العمليات الأخرى التي نُفذت في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية طوال فترة الحرب، معلنا حظر التجول ابتداءً من الساعة الرابعة فجرًا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس (تابعة للسلطة الفلسطينية) عن تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.

كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد من خلال هذه العملية التي من المتوقع أن تستمر لأيام، تقطيع أوصال المحافظة، وشل حركة المواطنين.

وقال الأسعد سيتم "تفعيل لجنة الطوارئ في محافظة طوباس للتعامل مع الحالات الإنسانية والاحتياجات الضرورية"، مؤكداً أن المحافظة "تعمل بالتنسيق مع المؤسسات المحلية لتأمين ما يمكن من خدمات طارئة".

يشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1070 مواطناً فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.
 

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

