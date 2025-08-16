قفزة غير مسبوقة| المالية: 35% نموا في الإيرادات الضريبية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 سجلت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، وهو ما يمثل قفزة غير مسبوقة.

وأوضح الوزير في تصريحات له علي هامش لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة الأداء المالي لمصر؛ أن هذه النتائج جاءت بفضل تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء جسور ثقة مع مجتمع الأعمال، ما ساعد على تعزيز الامتثال الطوعي.

وأشار إلى أن معدل نمو الإيرادات العامة للموازنة بلغ 29%، بينما ارتفعت المصروفات الأولية بنسبة 16.3% فقط، وهو ما يعكس تحسن كفاءة الإنفاق.

وأكد الوزير أن هذا التوازن بين نمو الإيرادات والسيطرة على المصروفات يعكس نجاح الدولة في ضبط الأداء المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي.