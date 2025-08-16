أفنى حياتة لخدمةالناس حتى الرحيل.. الشيخ تقادم الليثى أبرزر موز العمل الأهلى بأسوان والصعيد| شاهد

شخصيات ورموز ستظل خالدة بأعمالها التى تسطرها وتجسدها عبر السنين والعصور ، لتترك بصمات من الأعمال يتوراثها الأجيال جيلاً بعد جيل ، ولتحفر أسماؤها بأحرف من نور .

الشيخ تقادم أحمد الليثى رجل المصالحات والإصلاح بين الناس، أحد أبرز رموز العمل الأهلى وهو ابن محافظة أسوان الذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 95 عاماً حيث أفنى عمره بالسعى فى رئاسة لجان المصالحات ووئد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات ليس فقط على مستوى محافظة أسوان ، ولكن بجميع محافظات الصعيد بالكامل .

وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نعيه ، مؤكداً بأن الفقيد كان نموذجاً مشرفاً لرجل الحكمة والعطاء حيث بذل جهوداً مخلصة على مدار عقود فى إنهاء النزاعات والخلافات بين العائلات والقبائل ، وساهم بدور بارز فى تعزيز روح المحبة والتسامح ليظل اسمه علامة مضيئة فى سجل رجال الخير والإصلاح .

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسوان فقدت قامة كبيرة ورمزاً وطنياً مخلصاً له أيادى بيضاء فى ميادين الخير والعمل المجتمعى، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

فيما أعرب الكثير من محبى الشيخ تقادم الليثى عن حزنهم الشديد لوفاة شخصية قلما تجدها يتفق عليها الجميع من كونه صاحب خلق رفيع ، ومحب للخير ، وخدمة الناس فى كل وقت ، فهو رجل من أنبل وأعز الناس لكل الناس لأنه أفنى حياته لخدمة الناس فنال حبهم وتقديرهم عن جدارة.

الشيخ تقادم الليثى

وكان قد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مشهد مهيب ووسط أجواء من الحزن حيث قام الآلاف من أهالى قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان بتشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات.

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من الأهالي الذين ودعوه بالدموع وترديد تكبيرات "الله أكبر"، وسط عبارات الرثاء والفقد، تقديرًا لما كان يتمتع به من مكانة اجتماعية ودور بارز في حل النزاعات ودعم جهود المصالحة بين العائلات والقبائل.

وشهدت قرية العوينية بمركز إدفو شمال أسوان، مسقط رأس الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، توافد الالاف من أهالي القرية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها لحضور جنازة الشيخ تقادم الشريف، الذى كان رمز من رموز المصالحات التي تركت بصمة فى القلوب لايمكن محوها ابدًا.

وأدى الآلاف من أهالى قرية العوينية والقرى المجاوره ومحافظات الصعيد بأكملها صلاة الجنازة على الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر بعد وصول جثمانه إلى مسقط رأسه.

وشيع جثمان الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر، اليوم السبت، إلى مثواه الأخير من داخل قرية العوينية بعد وصوله من القاهرة برفقة ذويه، حيث تم دفنه فى مسقط رأسه.

وانتشرت العديد من منشورات العزاء فى الشيخ تقادم الشريف شيخ لجنة المصالحات فى صعيد مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حزنًا على فقدان رمز من الرموز البارزة فى لجنة مصالحات صعيد مصر.