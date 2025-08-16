قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبيه زيزو يثير الجدل في تدريبات الزمالك.. من هو اللاعب هاني ياسر؟
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
بالصور

رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

اسماء محمد

يعد جل الصبار من أرخص المواد الطبيعية التى تساعد في علاج مشاكل البشرة خاصة المرتبطة بفصل الصيف.

فيما يلي بعض فوائد جل الصبار الطبيعي للعناية بالبشرة وذلك وفقا لما جاء في موقع:

منع حبوب الشباب والالتهاب 


الصبار مُكوّن لطيف للغاية، وله خصائص طبيعية مضادة للميكروبات 

 استخدامه مع أدوية حب الشباب التقليدية لتقليل ومنع النوبات الخفيفة إلى المتوسطة، يُعدّ خيارًا رائعًا لمن يعانون من حساسية الجلد.

فوائد جل الصبار على الصحة

 يرطب الجسم بأكمله


تكمن فائدة استخدام الصبار في غناه بالماء، ما يجعله مكونًا رائعًا في منتجات العناية بالبشرة الجافة والمُصابة بالحكة. فهو يُحافظ على ترطيب البشرة ونعومتها.

للبشرة الدهنية .. زبدة الشيا وجل الصبار علاج فعال

يعالج حروق الشمس 


عند اسمرار البشرة والتهابها سواء بسبب حروق الشمس أو بسبب الطبخ أو حتى استخدام أداة تصفيف الشعر فإن أول ما عليك فعله هو وضع شيء بارد وتحديدا جل الصبار لانه لايرطب البشرة فقط بل يقلل الالم ويُساعد على تكوين حاجز أفضل مع ترطيب البشرة وتبريدها.

مكون رائع لأقنعة البشرة


بفضل قوامه الخفيف ومتعدد الاستخدامات، يمكنكِ استخدام جل الصبار لتحضير أقنعة الوجه المرطبة التي تُخفف من حدة النوبات.

الصبار غني بفيتامينات أ، سي، هـ المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى الإنزيمات والمعادن المفيدة لصحة البشرة.

وصفة جل الصبار لعلاج البشرة الجافة

نضارة وحيوية وشباب البشرة


يمكن أن تساعد علاجات الوجه على استعادة نضارة البشرة الجافة والشعور بالانتعاش وجلسة علاجية بجل الصبار تمنح بشرتك نعومةً ولمعانًا وإشراقةً وتصبح افتح وأكثر شبابا ويقضيعلى الخطوط التعبيرية.  

جل الصبار فوائد جل الصبار فوائد الصبار الصبار البشرة الجافة حروق الشمس الصيف

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

