رخيصة جدا.. مادة غير متوقعة تعالج مشاكل البشرة في الصيف

يعد جل الصبار من أرخص المواد الطبيعية التى تساعد في علاج مشاكل البشرة خاصة المرتبطة بفصل الصيف.

فيما يلي بعض فوائد جل الصبار الطبيعي للعناية بالبشرة وذلك وفقا لما جاء في موقع:

منع حبوب الشباب والالتهاب



الصبار مُكوّن لطيف للغاية، وله خصائص طبيعية مضادة للميكروبات

استخدامه مع أدوية حب الشباب التقليدية لتقليل ومنع النوبات الخفيفة إلى المتوسطة، يُعدّ خيارًا رائعًا لمن يعانون من حساسية الجلد.

يرطب الجسم بأكمله



تكمن فائدة استخدام الصبار في غناه بالماء، ما يجعله مكونًا رائعًا في منتجات العناية بالبشرة الجافة والمُصابة بالحكة. فهو يُحافظ على ترطيب البشرة ونعومتها.

يعالج حروق الشمس



عند اسمرار البشرة والتهابها سواء بسبب حروق الشمس أو بسبب الطبخ أو حتى استخدام أداة تصفيف الشعر فإن أول ما عليك فعله هو وضع شيء بارد وتحديدا جل الصبار لانه لايرطب البشرة فقط بل يقلل الالم ويُساعد على تكوين حاجز أفضل مع ترطيب البشرة وتبريدها.

مكون رائع لأقنعة البشرة



بفضل قوامه الخفيف ومتعدد الاستخدامات، يمكنكِ استخدام جل الصبار لتحضير أقنعة الوجه المرطبة التي تُخفف من حدة النوبات.

الصبار غني بفيتامينات أ، سي، هـ المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى الإنزيمات والمعادن المفيدة لصحة البشرة.

نضارة وحيوية وشباب البشرة



يمكن أن تساعد علاجات الوجه على استعادة نضارة البشرة الجافة والشعور بالانتعاش وجلسة علاجية بجل الصبار تمنح بشرتك نعومةً ولمعانًا وإشراقةً وتصبح افتح وأكثر شبابا ويقضيعلى الخطوط التعبيرية.